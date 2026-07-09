Дворец памяти: как актёры запоминают огромные тексты — техники для школьников и взрослых

Как быстро выучить большой текст без зубрёжки? Режиссёры театра «ДаМы» Ольга Аничкова и Виктория Мустафина рассказывают, как работает древний метод «дворца памяти», почему им до сих пор пользуются актёры, ораторы и студенты и как с его помощью легче запоминать стихи, параграфы, иностранные слова и тексты любого объёма.