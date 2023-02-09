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Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей

Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей

Независимо от их качества, изделия ручной работы всегда достойны похвалы. Они уникальны и, пусть порой несовершенны, нельзя не гордиться тем, что сделал собственными руками, будь то картина, мягкая игрушка, торт или уникальная настольная лампа.

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