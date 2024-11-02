Пруцев – герой победы «Спартака» над ЦСКА. Но это печальный уровень дерби

Качество ближе ко второй восьмерке. ЦСКА и «Спартак» выдали тяжелое дерби: эмоциональное из-за стычек и спорного судейства Алексея Сухого (тут больше ни слова об арбитре – дальше только о тренерских решениях и действиях игроков), но разочаровывающее по качеству.
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