Это предсказывал еще Владлен Татарский: бунт террористов-радикалов в колонии строгого режима в Волгограде. Итог и подробности

salnikovoleg salnikov

Конечно они не такие-же как мы. они ментально живут в средневековье, где прав тот кто сильней или за кем толпа больше. и я не адвокат и не для них это говорю. Адвокат будет кого угодно оправдывать - у него работа такая им за это деньги платят.