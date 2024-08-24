Это предсказывал еще Владлен Татарский: бунт террористов-радикалов в колонии строгого режима в Волгограде. Итог и подробности

Фото: Царьград Спесь и шапкозакидательство «У нас не проходной двор» Два месяца назад руководство ФСИН Волгоградской области заявляло, что дополнительных мер безопасности им не требуется, даже после захвата заложников в Ростовском СИЗО, где потом застрелили ваххабитов.
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