Это предсказывал еще Владлен Татарский: бунт террористов-радикалов в колонии строгого режима в Волгограде. Итог и подробности

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
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3 час.
salnikovoleg salnikov
Конечно они не такие-же как мы. они ментально живут в средневековье, где прав тот кто сильней или за кем толпа больше. и я не адвокат и не для них это говорю. Адвокат будет кого угодно оправдывать - у него работа такая им за это деньги платят.
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Сам подумай. Ты ведь фразой &quot;Конечно они не такие-же как мы. они ментально живут в средневековье,&quot; оправдываешь их. Такое же оправдание маньяков - &quot;они же психически нездоровые&quot;. На самом деле все эти ослоебы прекрасно понимают, что это преступление. И у него на родине за такое просто убьют.
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1 час.

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