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Юрист Южалин объяснил, как оплачивают больничный при увольнении

Юрист Южалин объяснил, как оплачивают больничный при увольнении

Работник вправе открыть больничный в день увольнения или в течение 30 дней после него. Размер пособия зависит от даты оформления листка нетрудоспособности, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, сообщает RT .

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