Объявлены победители Первого Конкурса Изображений с использованием ИИ

Все-таки, ИИ уверенно пробивает себе дорогу, меняя то, как мы творим, так почему бы не отпраздновать его потенциал? Ну, вот, посмотрите и окунитесь в магию первой премии AI Design Awards, где креативность встречается с инновациями в таких категориях, как архитектура, изобразительное искусство, мода и научная фантастика.