Астраханские Волгабасы украсили к большому празднику

Сегодня на улицы города вышло 30 синих автобусов с праздничной символикой к 9 мая. Машины большого, среднего и малого классов украсили изображениями георгиевских лент и монументом «Родина-мать зовёт!», который стал главным символом 80-летия Победы.
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