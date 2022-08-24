Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости Украины

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном по случаю Дня независимости Украины ушел от прямого ответа на вопрос, насколько действительно независима Украина.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном по случаю Дня независимости Украины ушел от прямого ответа на вопрос, насколько действительно независима Украина.
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