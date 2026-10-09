Пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт Бен-Гурион

REUTERS/Ammar Awad Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси заявил о намерении второго пилота рейса Flydubai FZ1073 захватить воздушное судно для атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, об этом сообщает эмиратское агентство WAM 9 октября.
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