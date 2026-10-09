Пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт Бен-Гурион

REUTERS/Ammar Awad Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси заявил о намерении второго пилота рейса Flydubai FZ1073 захватить воздушное судно для атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, об этом сообщает эмиратское агентство WAM 9 октября.