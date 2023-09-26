Специалист в сфере военного дела и политический обозреватель Юлиан Репке указал на тот факт, что нацистские формирования киевского режима простояно нелепо ошибаются, что заставляет их нести потери в бронетехнике.
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