Мировое обозрение

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  • Сергей Чернов
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  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...

Строящийся вертолетоносец «Митрофан Москаленко» станет флагманом Черноморского флота

Строящийся вертолетоносец «Митрофан Москаленко» станет флагманом Черноморского флота

Новейший универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Митрофан Москаленко» может стать флагманом Черноморского флота.

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