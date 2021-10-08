Строящийся вертолетоносец «Митрофан Москаленко» станет флагманом Черноморского флота

Новейший универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Митрофан Москаленко» может стать флагманом Черноморского флота.
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