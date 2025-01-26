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За рулем

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Crossout в реальной жизни! Что творят сельские умельцы (видео)

Crossout в реальной жизни! Что творят сельские умельцы (видео)

Разного рода самоделки в российской глубинке – по-прежнему популярный жанр. Иногда при просмотре соответствующих разделов маркетплейсов или тематических видеоподборок возникает ощущение, что буквально в каждой деревне есть умелец, способный собрать трактор из старого хлама, что лежит на местной свалке.

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