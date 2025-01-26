Crossout в реальной жизни! Что творят сельские умельцы (видео)

Разного рода самоделки в российской глубинке – по-прежнему популярный жанр. Иногда при просмотре соответствующих разделов маркетплейсов или тематических видеоподборок возникает ощущение, что буквально в каждой деревне есть умелец, способный собрать трактор из старого хлама, что лежит на местной свалке.