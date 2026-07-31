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Эта современная видеокарта с 12 ГБ памяти теперь стоит менее 300 долларов. Intel Arc B580 дешевеет, вопреки рынку

Эта современная видеокарта с 12 ГБ памяти теперь стоит менее 300 долларов. Intel Arc B580 дешевеет, вопреки рынку

Но вряд ли это продлится долгоПока видеокарты снова начинают дорожать и, судя по всему, подорожают ещё сильнее, конкретно сейчас модель Intel Arc B580 дешевеет, причём теперь это, похоже, самая выгодная видеокарта в пересчёте на объём памяти.

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