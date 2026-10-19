Доходы федерального бюджета США за 2026-й финансовый год (начиная с 1 октября 2025 года и до 30 сентября 2026 года) составили 5,403 триллиона долларов, расходы — 7,396 триллиона долларов, итоговый годовой дефицит бюджета США составил 1,992 триллиона долларов, или 26,93 %.