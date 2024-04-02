Дом на колесах площадью 36 кв. м. - отличный эквивалент комфортной квартиры

Американская компания из Орегона, давно занявшая свою нишу в индустрии крошечных домов, продолжает экспериментировать с проектированием моделей, предлагая интересные решения для жилья разных размеров, стилей и бюджетов.
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