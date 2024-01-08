Из рождественского концерта Лепса на «Первом канале» вырезали выступления Киркорова и Глюкозы

Примечательно, что съемки концерта проводились уже после вечеринки Ивлеевой. В конце декабря 2023 года в мире шоу-бизнеса разразился скандал из-за участия известных артистов в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.
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