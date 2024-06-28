192,1₽ млн курортного сбора собрано в Сочи за первые пять месяцев 2024 года Рост по сравнению с прошлым годом — 10%, в том году за первые пять месяцев было собрано 174,2₽ млн.
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192,1₽ млн курортного сбора собрано в Сочи за первые пять месяцев 2024 года Рост по сравнению с прошлым годом — 10%, в том году за первые пять месяцев было собрано 174,2₽ млн.