Найдены древнейшие свидетельства гидротермальной активности на Марсе

Новое исследование, проведённое под руководством Университета Кертина, обнаружило потенциально древнейшее прямое свидетельство активности горячей воды на Марсе, что указывает на возможное наличие условий, пригодных для жизни в ранней истории планеты.
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