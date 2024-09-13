Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что постоянные попытки властей Соединённых Штатов Америки ввести ограничения против интернет-издания RT напоминают о том, как в нацистской германии граждан преследовали из-за их национальности.