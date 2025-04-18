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Врач Безрукова: строго натощак нужно сдавать только три анализа

Врач Безрукова: строго натощак нужно сдавать только три анализа

Строго в утренние часы и на голодный желудок нужно сдавать только гликемические тесты, гастропанель, липидный профиль при установленной гипертриглицеридемии, остальные можно сдавать после четырех часов голодания или сытым, рассказала "Газете.

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