Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

БЛА «Орлан» навели артиллерию на высокомобильные группы противника на учении «Запад-2021» в Ленинградской области

БЛА «Орлан» навели артиллерию на высокомобильные группы противника на учении «Запад-2021» в Ленинградской области

Нанесение серии отсекающих ударов по наступающим группам условного противника позволило в кратчайшие сроки остановить наступление.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх