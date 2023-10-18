В РФ наблюдается эпидемия мошенничества по оплате проезда по платным дорогам

Российская госкомпания "Автодор", которая занимается строительством автодорог, сообщила, что в России наблюдается эпидемия мошенничества связанная с вытягиваем денег с граждан за проезд по платным трассам.
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