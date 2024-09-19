Спикер Национальной ассамблеи Кении посетит Китай

Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи спикер Национальной ассамблеи Кении Мозес Ветангула в период с 21 по 26 сентября во главе делегации посетит Китай с визитом.