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Рекордное количество москвичей посетило весенний фестиваль колледжей

Рекордное количество москвичей посетило весенний фестиваль колледжей

В Москве успешно прошел масштабный фестиваль колледжей под названием "Весна! Фестиваль колледжей". Более 20 тысяч участников, включая звезд и экспертов отрасли, приняли участие в мероприятии, где представлены самые перспективные профессии будущего.

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