Рекордное количество москвичей посетило весенний фестиваль колледжей

В Москве успешно прошел масштабный фестиваль колледжей под названием "Весна! Фестиваль колледжей". Более 20 тысяч участников, включая звезд и экспертов отрасли, приняли участие в мероприятии, где представлены самые перспективные профессии будущего.
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