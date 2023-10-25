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Столтенберг заявил, что странам НАТО необходим огромный объем вооружений

Столтенберг заявил, что странам НАТО необходим огромный объем вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме представителей западной военной промышленности в Стокгольме, заявил, что НАТО нужны либо огромные запасы оружия, либо огромные свободные производственные мощности, чтобы быстро производить необходимое оружие и боеприпасы, которые необходимы для "обеспечения мира и свободы", передает ТАСС.

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