Столтенберг заявил, что странам НАТО необходим огромный объем вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме представителей западной военной промышленности в Стокгольме, заявил, что НАТО нужны либо огромные запасы оружия, либо огромные свободные производственные мощности, чтобы быстро производить необходимое оружие и боеприпасы, которые необходимы для "обеспечения мира и свободы", передает ТАСС.