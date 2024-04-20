Первая «живая» молекула

Продолжите писать о происхождении жизни и ответьте на следующие вопросы. Как произошел переход от химических молекул к первым живым организмам? Этот процесс остается загадкой, но благодаря недавним достижениям молекулярной биологии ученые наконец обнаружили потенциального кандидата на роль предка всей жизни на Земле.
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