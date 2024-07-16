Сегодня посидите в темноте: в Краснодаре ожидаются отключения электричества и воды

Подача электричества будет ограничена до 17:00 по следующим улицам: • Гаражная • Рашпилевская • Морская • 40 лет Победы • Восточно-Кругликовская • Айвазовского • Ставропольская Ранее писали: В такую жару же аварии – неожиданность: в Центральном округе произошло отключение электричества Как сообщает ЕДДС, причиной отключения стала поломка на линии электропередачи 6-10 кВ, которая привела к отключению подстанций «Южная», «Ю-10» и 16 трансформаторных подстанций.