Быстрая зарядка оказалась не главным врагом батареи электромобиля: что на самом деле вредит аккумулятору

Данные 22 700 машин показали реальную деградацию Исследование канадской компании Geotab, охватившее 22 700 электромобилей 21 модели, показало, что регулярная быстрая зарядка оказывает на ресурс батареи меньшее влияние, чем принято считать.
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