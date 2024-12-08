Назвал период пиковых ставок по вкладам

Пиковых ставок по вкладам следует ожидать в конце декабря и январе 2025 года. Об этом рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов в беседе с агентством «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии