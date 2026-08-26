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Нижегородская правда

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Цель МХК «Чайка» – выиграть Кубок Харламова

Цель МХК «Чайка» – выиграть Кубок Харламова

26 августа в Нижнем Новгороде стало днём сразу двух хоккейных пресс-конференций в КРК «Нагорный». Ранее мы сообщили о пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту «Торпедо» в 19‑м чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

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