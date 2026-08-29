Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самая «опасная» кровь: что не так с людьми, у которых четвёртая отрицательная

Каждый из нас носит в себе ключ к собственной жизни — группу крови. Для одних это рядовой медицинский факт, для других — повод для мистических размышлений о характере.

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