Минфин проведет аукцион по размещению облигаций с переменным купоном

Облигации с переменным купонным доходом, или «флоатеры», имеют плавающий размер выплаты купона, который определяется исходя из ключевых индикаторов финансового рынка, например, ставки RUONIA.
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