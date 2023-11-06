Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержали 201 человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России. © РИА Новости «За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — говорится в сообщении.
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