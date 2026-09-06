Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЯ Галицкий объяснил...
- Роднина — о проща...
Думаю, он удивится.