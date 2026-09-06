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Александр Мостовой предсказал итог матча «Динамо» — «Спартак»: «В таких дерби никто не хочет рисковать»

Александр Мостовой предсказал итог матча «Динамо» — «Спартак»: «В таких дерби никто не хочет рисковать»

Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

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