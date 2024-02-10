Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов посетили Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли и провели совещание по созданию туристической территории «Казань марина»

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Татарстан совместно с главой республики Рустамом Миннихановым приняли участие в открытии Центра кадрового потенциала туристической отрасли, созданного в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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