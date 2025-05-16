Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Коренных уже не осталось»: более 650 тысяч мигрантов приехало в Сибирь. Зачем?

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Комментарии
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Людмила Васильева
Что-то очень напоминает &quot;освоение&quot; Северной Америки бандитами, убийцами, изгоняемыми из cdjb[ cnhfy (Португалии, Англии, Испании). И, похоже только россиянам (всех национальностей) не хочется попасть в резервации. Ну кроме наших чиновно/депутато/мошенников! Эти то видимо рассчитывают вместе с потомством на Марс перебраться. А куда еще? ТУт выбор небольшой: резервация &amp; другая планета
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Иван Ураганов
Странный вопрос зачем,заместить русское население средеазиатами,вроде об этом все знают.
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Igor Shumarin
Едут к нам руки да ноги, а нам нужны мозги.
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