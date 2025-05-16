Мигрантские сводки Сгенерировано нейросетью В детсады и школы зачислено 40 тысяч детей от новых россиян.
«Коренных уже не осталось»: более 650 тысяч мигрантов приехало в Сибирь. Зачем?
Комментарии
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Людмила Васильева
Что-то очень напоминает "освоение" Северной Америки бандитами, убийцами, изгоняемыми из cdjb[ cnhfy (Португалии, Англии, Испании). И, похоже только россиянам (всех национальностей) не хочется попасть в резервации. Ну кроме наших чиновно/депутато/мошенников! Эти то видимо рассчитывают вместе с потомством на Марс перебраться. А куда еще? ТУт выбор небольшой: резервация & другая планета
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10 час.
Иван Ураганов
Странный вопрос зачем,заместить русское население средеазиатами,вроде об этом все знают.
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10 час.
Igor Shumarin
Едут к нам руки да ноги, а нам нужны мозги.
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6 час.
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