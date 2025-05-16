Людмила Васильева

Что-то очень напоминает "освоение" Северной Америки бандитами, убийцами, изгоняемыми из cdjb[ cnhfy (Португалии, Англии, Испании). И, похоже только россиянам (всех национальностей) не хочется попасть в резервации. Ну кроме наших чиновно/депутато/мошенников! Эти то видимо рассчитывают вместе с потомством на Марс перебраться. А куда еще? ТУт выбор небольшой: резервация & другая планета