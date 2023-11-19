На заседании экспертной группы при Минприроды обсудили применение электронных торгов для достижения ЦУР.

Возможности применения электронной торговой площадки ´БУТБ-Имущество´ Белорусской универсальной товарной биржи в рамках комплекса мероприятий по формированию экономики замкнутого цикла были представлены на заседании Межведомственной экспертной группы по экологическому направлению работы по достижению Целей устойчивого развития.
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