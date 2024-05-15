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«Ошибаться можно, врать нельзя»: в Совфеде встретили аплодисментами слова Белоусова о его принципах

«Ошибаться можно, врать нельзя»: в Совфеде встретили аплодисментами слова Белоусова о его принципах

Белоусов о принципе, которым он руководствуется: «Ошибаться можно, врать нельзя» Елизавета КУЗНЕЦОВА Фото: Telegram-канал Правительства России Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления в Совете Федерации РФ 14 мая озвучил свой «железобетонный» принцип, которым он всегда руководствуется.

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Комментарии
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Владимир Петросов
&quot;«Я руководствовался принципом всегда, железобетонный принцип: ошибаться можно, врать нельзя», - сказал Белоусов. Сенаторы встретили эту фразу аплодисментами&quot;.  Аплодисментами сенаторы встретили эту фразу потому, что до этого не знали, что так можно работать и вообще ЖИТЬ.
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