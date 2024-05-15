«Ошибаться можно, врать нельзя»: в Совфеде встретили аплодисментами слова Белоусова о его принципах

Владимир Петросов

"«Я руководствовался принципом всегда, железобетонный принцип: ошибаться можно, врать нельзя», - сказал Белоусов. Сенаторы встретили эту фразу аплодисментами". Аплодисментами сенаторы встретили эту фразу потому, что до этого не знали, что так можно работать и вообще ЖИТЬ.