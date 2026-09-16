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Царьград

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The Sun: Операция по снижению веса оставила девушку парализованной

The Sun: Операция по снижению веса оставила девушку парализованной

29-летняя британка Надин Хэтчетт после операции по уменьшению желудка в 18 лет потеряла 108 кг, но из-за осложнений стала парализованной.

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