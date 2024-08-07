Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский перестал говорить о победе Украины и желает мира

Украина желает заключить мир и не верит в победу.Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» дал комментарий по поводу слов украинского президента Владимира Зеленского о основе для «справедливого» окончания конфликта в этом году.