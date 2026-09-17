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Ученые определили, сколько цельнозерновых продуктов нужно есть для здоровья

Ученые определили, сколько цельнозерновых продуктов нужно есть для здоровья

Цельнозерновыми называют продукты из злаковых культур, в которых, в отличие от рафинированных (очищенных) аналогов, все три основные части зерна — отруби, зародыш и эндосперм — сохранены в тех же пропорциях, что и в неповрежденном зерне.

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