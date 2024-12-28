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Раскрыто, кто вывесил фото основателя РДК с пометкой «Герой России» в школе

Раскрыто, кто вывесил фото основателя РДК с пометкой «Герой России» в школе

«Фонтанка»: в Петербурге задержали школьницу за вывешенное фото основателя РДК В Санкт-Петербурге полиция установила личность человека, вывесившего на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дениса Капустина и его соратника Алексея Левкина, пишет «Фонтанка».

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