Раскрыто, кто вывесил фото основателя РДК с пометкой «Герой России» в школе

«Фонтанка»: в Петербурге задержали школьницу за вывешенное фото основателя РДК В Санкт-Петербурге полиция установила личность человека, вывесившего на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дениса Капустина и его соратника Алексея Левкина, пишет «Фонтанка».