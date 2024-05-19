Начало рабочей недели в Крыму выдастся тёплым: воздух прогреется до 26 градусов

Южная периферия Скандинавского антициклона принесёт в Крым сухую и маловетреную погоду. Фото: Гала Амарандо«В ближайшие двое суток (20-21 мая) погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией Скандинавского антициклона.
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