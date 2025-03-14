Марочко заявил об ударе по репутации Киева из-за событий в Курской области

Марочко: ВСУ потеряли репутацию под Суджей, им придется долго восстанавливаться Потеря Суджи в Курской области и переход города под контроль ВС России нанесли серьезный удар по репутации Вооруженных сил Украины.
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