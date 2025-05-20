Туск заявил о готовности Польши закрыть границу с Германией

ВАРШАВА, 21 мая, ФедералПресс. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности Варшавы к закрытию границы с Германией в случае, если Берлин продолжит практику высылки мигрантов на польскую территорию.
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