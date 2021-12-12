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Путин признал в Чубайсе иноагента: сотрудники ЦРУ сидели в правительстве

Путин признал в Чубайсе иноагента: сотрудники ЦРУ сидели в правительстве

Президент привел хороший, но не убедительный пример Когда надо показать что-то безусловно плохое, дурной пример, наши власти обычно берут Чубайса и говорят: вот, смотрите, вы же его не любите, вот при нем все было плохо, мы больше так не делаем.

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