Путин признал в Чубайсе иноагента: сотрудники ЦРУ сидели в правительстве

Президент привел хороший, но не убедительный пример Когда надо показать что-то безусловно плохое, дурной пример, наши власти обычно берут Чубайса и говорят: вот, смотрите, вы же его не любите, вот при нем все было плохо, мы больше так не делаем.
Президент привел хороший, но не убедительный пример Когда надо показать что-то безусловно плохое, дурной пример, наши власти обычно берут Чубайса и говорят: вот, смотрите, вы же его не любите, вот при нем все было плохо, мы больше так не делаем.
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