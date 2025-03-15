TI: власти Китая запретили разработчикам DeepSeek свободно выезжать из страны

Резкий рост популярности ИИ-стартапа DeepSeek привлек пристальное внимание китайских властей, которые, опасаясь утечки технологий, ввели ограничительные меры, касающиеся зарубежных поездок ключевых сотрудников компании.
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