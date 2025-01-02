Депутат парламента Германии Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») призвала немецкие власти прекратить делать «денежные подарки» Киеву после того, как тот перекрыл транзита газа через Украину, и запустить подачу топлива по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».
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