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«Страх парализует»: почему Запад боится завершения конфликта на Украине

«Страх парализует»: почему Запад боится завершения конфликта на Украине

Западные страны боятся завершения конфликта на Украине не в пользу России. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

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