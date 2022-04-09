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Сын инвестора «Химок» Садыгов, сыгравший 29 минут за сезон, – в старте на матч с ЦСКА. Мирзова нет в заявке

Сын главного инвестора «Химок» сыграет в матче с ЦСКА с первых минут. 21-летний нападающий Илья Садыгов попал в стартовый состав «Химок» на матч 24-го тура РПЛ.

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